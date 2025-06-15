Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравляет медиков региона с Днем медицинского работника

Вы стоите на страже здоровья наших граждан, проявляя в своей каждодневной работе лучшие человеческие качества — доброту, милосердие, выдержку и высочайшее врачебное искусство. По первому зову приходите на помощь людям и в своем стремлении исцелить их от недугов совершаете порой невозможное. Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи — наша общая задача и один из приоритетов регионального Правительства.