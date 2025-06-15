Санитарная авиация Волгоградской области совершила 152 вылета в 2025 году

По данным облздрава, с начала года санавиация была задействована в 20 случаях дорожно-транспортных происшествий. Пять раз вертолеты эвакуировали пациентов с отравлениями и еще три — при ожоговых травмах. Наиболее часто санитарная авиация вылетала в Камышин (23), Михайловку (19) и Урюпинский район (19).