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Санитарная авиация Волгоградской области совершила 152 вылета в 2025 году

С начала года «винтокрылые скорые» экстренно доставили в медицинские учреждения 151 человека.

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Источник: Волгоградская правда

В 2025 году санитарная авиация выполнила более 150 вылетов. Чаще всего срочная медицинская помощь требовалась пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто пострадал в ДТП или получил ожоги и отравления.

По данным облздрава, с начала года санавиация была задействована в 20 случаях дорожно-транспортных происшествий. Пять раз вертолеты эвакуировали пациентов с отравлениями и еще три — при ожоговых травмах. Наиболее часто санитарная авиация вылетала в Камышин (23), Михайловку (19) и Урюпинский район (19).

Так, авиамедицинская бригада спасла 9-месячную девочку из Камышина, которая получила серьезный термический ожог верхней части тела. Врачи оказали ребенку необходимую медицинскую помощь прямо на борту вертолета. После этого маленькую пациентку доставили в ожоговое отделение волгоградской клинической больницы № 25, где она благополучно прошла лечение.

В Волгоградской области продолжается работа по созданию основ единой современной пациентоориентированной системы здравоохранения. Особое внимание уделяется развитию экстренной медицинской помощи. Ключевые задачи в этом направлении обозначил губернатор Андрей Бочаров. Начиная с 2025 года в этой работе используются ресурсы нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».