Власти Минска хотят отключать горячую воду летом не более чем на 9 дней

При этом Корзун заметил, что минчане вполне могут предполагать, что когда-нибудь горячую воду не будут отключать вовсе. Однако с учетом того, что в столице около 3400 километров сетей водотеплоснабжения, свыше 50 котельных и 7500 домов, которые обеспечиваются этим теплом, то лучше потерпеть 3−5 дней без горячей воды летом, чем остаться без отопления и горячей воды зимой.