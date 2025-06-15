Власти Минска хотят отключать горячую воду летом не более чем на 9 дней

В Минском городском исполнительном комитете сказали, что отключать горячую воду летом в Минске планируют не более, чем на девять дней, сообщили на ОНТ.
Так, по словам замглавы Мингорисполкома Олега Корзуна, сейчас плановые отключения горячей воды в Минске составляют максимум 14 дней. А в 2024-м горячая вода в среднем отсутствовала 9,8 дня.
— Наверняка все люди более старшего возраста помнят, как лет 40 назад у нас горячее водоснабжение отсутствовало и месяцами! — напомнил чиновник.
При этом Корзун заметил, что минчане вполне могут предполагать, что когда-нибудь горячую воду не будут отключать вовсе. Однако с учетом того, что в столице около 3400 километров сетей водотеплоснабжения, свыше 50 котельных и 7500 домов, которые обеспечиваются этим теплом, то лучше потерпеть 3−5 дней без горячей воды летом, чем остаться без отопления и горячей воды зимой.
А резюмируя, добавил, что власти Минска хотят отключать горячую воду летом максимум на девять дней.
— Задача поставлена, чтобы эта работа проходила за срок не свыше 9 дней на текущий момент, — резюмировал он.
Недавно Минскэнерго сказал о переносе отключения горячей воды с июня на июль.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал про дожди в Беларуси с 16 по 22 июня: «Сухого и жаркого периода не предвидится».