В Самарской области похолодает до +12 градусов в течение нескольких дней июня

Самарский регион раскалило аномальной жарой. Но по прогнозам синоптиков, скоро она отступит и придет похолодание.
Так, уже ночью 15 июня температура в области упала до +12 градусов. Днем же по региону ожидается до +22 градусов.
16 июня ночью обещают +14, а днем +22. 17 числа — +16 и +22 соответственно. Все это время в области возможны дожди, грозы и сильный ветер.
Ранее мы писали о том, какая погода была в Самаре 109 лет назад. Тогда жителей губернии удивлял град и даже снег вперемешку со знаменитой самарской пылью.