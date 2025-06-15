Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 15.06.2025 до конца дня и вечером местами в Самарской области ожидается сильный дождь».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить.
по единому телефону пожарных и спасателей «112».