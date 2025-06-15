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Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь

Объявлен желтый уровень опасности.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 15.06.2025 до конца дня и вечером местами в Самарской области ожидается сильный дождь».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить.

по единому телефону пожарных и спасателей «112».