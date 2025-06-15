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В Светлогорске открыли пляжи у Московской и Балтийской

В Светлогорске открылись пляжи у улиц Московской и Балтийской.

Как создавалась новая Россия
Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

Несмотря на продолжающееся обновление набережной и строительство волнорезов, зоны отдыха готовы к приему посетителей, сообщает телеграм-канал «Как-то так. Калининград».

На пляжах установлены деревянные настилы, навесы от солнца, душевые кабины, шезлонги, скамейки и урны. Также на месте дежурят спасатели.

Ранее в мэрии сообщали, что работы по укреплению береговой линии и благоустройству набережной в курортной зоне продолжатся до конца сезона. При этом жители и туристы смогут свободно посещать оборудованные участки пляжа.

Ранее мы писали, что Калининградские спасатели напомнили родителям о правилах безвредного отдыха летом.