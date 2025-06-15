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В Калининградской области завершился основной период ЕГЭ

Выпускники сдали информатику и иностранные языки.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области завершился основной период проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Последними испытаниями для выпускников стали информатика и устная часть по иностранным языкам. В них приняли участие около 1600 человек.

Так, экзамен по информатике написали около 860 участников. Для его проведения было задействовано 12 пунктов. На выполнение работы по информатике отводилось 3 часа 55 минут.

Устную часть ЕГЭ по иностранному языку сдали более 730 участников. Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам составляла 17 минут, по китайскому языку — 14 минут.