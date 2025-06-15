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Казахстанские гимнастки остались без медалей на чемпионате Азии 2025 года

Женская национальная сборная Казахстана по спортивной гимнастике без медалей завершила выступление на чемпионате Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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Источник: Matthias Hangst/Getty Images

Соревнования, как и аналогичный мужской турнир несколькими днями ранее, прошел в южнокорейском Чечхоне. В заключительный день последний шанс на медаль из казахстанок не реализовала Дарья Ясинская. В вольных упражнениях она допустила несколько ошибок, набрала 11,600 балла и заняла седьмое место.

Днем ранее на аналогичной позиции в опорном прыжке расположилась казахстанка Эвелина Ежова. На параллельных брусьях и бревне отечественные спортсменки не пробились в финалы.

В командном многоборье сборная Казахстана заняла шестое место. В этой дисциплине, помимо Ясинской и Ежовой, выступили Аида Курбанова (в девичестве — Бауыржанова), Арина Лебедева и Медина Капбасова. В индивидуальном многоборье лучший результат из казахстанок показала Ежова, которая заняла девятую позицию.