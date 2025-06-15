Казахстанские гимнастки остались без медалей на чемпионате Азии 2025 года

Соревнования, как и аналогичный мужской турнир несколькими днями ранее, прошел в южнокорейском Чечхоне. В заключительный день последний шанс на медаль из казахстанок не реализовала Дарья Ясинская. В вольных упражнениях она допустила несколько ошибок, набрала 11,600 балла и заняла седьмое место.