Казахстанские гимнастки остались без медалей на чемпионате Азии 2025 года

Соревнования, как и аналогичный мужской турнир несколькими днями ранее, прошел в южнокорейском Чечхоне. В заключительный день последний шанс на медаль из казахстанок не реализовала Дарья Ясинская. В вольных упражнениях она допустила несколько ошибок, набрала 11,600 балла и заняла седьмое место.
Днем ранее на аналогичной позиции в опорном прыжке расположилась казахстанка Эвелина Ежова. На параллельных брусьях и бревне отечественные спортсменки не пробились в финалы.
В командном многоборье сборная Казахстана заняла шестое место. В этой дисциплине, помимо Ясинской и Ежовой, выступили Аида Курбанова (в девичестве — Бауыржанова), Арина Лебедева и Медина Капбасова. В индивидуальном многоборье лучший результат из казахстанок показала Ежова, которая заняла девятую позицию.