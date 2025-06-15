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В Ростовской области в Дон выпустили молодь белуги

В донском регионе начался выпуск молоди осетровых рыб.

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Источник: Комсомольская правда

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне начался сезон выпуска молоди осетровых рыб. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

На Донском осетровом заводе «Главрыбвод» прошли мероприятия по выпуску в Дон молоди белуги. В воспроизводстве этого особо ценного вида были использованы родительские пары, которые дадут наиболее генетически разнообразное и жизнестойкое потомство.

— Многолетние комплексные работы по научному сопровождению рыбоводных хозяйств позволяют значительно повысить эффективность искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов для их сохранения и будущего хозяйственного использования, — подчеркивают специалисты.