В Ростовской области в Дон выпустили молодь белуги

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне начался сезон выпуска молоди осетровых рыб. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО.
На Донском осетровом заводе «Главрыбвод» прошли мероприятия по выпуску в Дон молоди белуги. В воспроизводстве этого особо ценного вида были использованы родительские пары, которые дадут наиболее генетически разнообразное и жизнестойкое потомство.
— Многолетние комплексные работы по научному сопровождению рыбоводных хозяйств позволяют значительно повысить эффективность искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов для их сохранения и будущего хозяйственного использования, — подчеркивают специалисты.