В Ростовской области в Дон выпустили молодь белуги

На Донском осетровом заводе «Главрыбвод» прошли мероприятия по выпуску в Дон молоди белуги. В воспроизводстве этого особо ценного вида были использованы родительские пары, которые дадут наиболее генетически разнообразное и жизнестойкое потомство.