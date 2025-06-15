Крымский мост: очередь растет с двух сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Перед подъездами к пропускным пунктам возле Крымского моста продолжают расти очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
«В очереди со стороны Тамани находится 170 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств», — сказано в сообщении по состоянию на 11 часов.
Очередь перед въездом на Крымский мост собралась к 9 часам утра — проезда ждали 100 автомобилей со стороны Краснодарского края. Рано утром и в течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив был свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.