Серьезные последствия: как жизнь без отца влияет на судьбу ребенка

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. Дата события уникальна для каждого года. В 2025-м праздник выпал на 15 июня. Некоторые считают, что вырастить ребенка психологически здоровым и полноценным человеком можно и без отца, но это далеко не всегда так. В будущем как для мальчика, так и для девочки отсутствие отцовской фигуры может стать серьезной проблемой. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.