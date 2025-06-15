Серьезные последствия: как жизнь без отца влияет на судьбу ребенка

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. Дата события уникальна для каждого года. В 2025-м праздник выпал на 15 июня. Некоторые считают, что вырастить ребенка психологически здоровым и полноценным человеком можно и без отца, но это далеко не всегда так. В будущем как для мальчика, так и для девочки отсутствие отцовской фигуры может стать серьезной проблемой. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.
Папа должен быть примером.
По его словам, отсутствие отца в жизни ребенка негативно сказывается на детской психике. Особенно важно участие папы, который мог бы стать примером для подражания, в воспитании мальчиков.
— Для мальчиков очень важна роль отца. Как правило, женщины более мягкие в отношении детей, чем мужчины. А дети растут, начинают пробовать что-то новое, тестировать реальность и проверять, насколько далеко они могут зайти в своем влиянии на окружающих. Из-за этого они могут не ощущать границ и не понимают, когда нужно остановиться. Отец является своеобразным ограничением, который поясняет, что хорошо, а что нет, — пояснил Фомин.
Он подчеркнул, что у детей нет сформированных правил поведения, поэтому их нужно прививать. У мальчиков за это должен быть ответственен отец.
Последствия.
Отсутствие отца в жизни детей может привести к серьезным последствиям, которые отразятся на будущем детей, рассказал специалист.
— Парни, выросшие без отца, становятся эмоционально нестабильными, перенимают материнское поведение. Во взрослой жизни это приводит к отсутствию семьи и истероидному типу личности, — заверил психотерапевт.
Почему возникает страх не успеть выйти замуж.
Также отсутствие отца в жизни мальчика может нарушить процесс сепарации между матерью и сыном, заметил Фомин.
— Когда в семейных отношениях сын становится главой семьи, матери очень сложно отпустить своего ребенка во взрослую жизнь. Если такие мужчины все же женятся, начинается конкуренция между матерью и женой за влияние на него, — предупредил он.
Однако для девочек роль отца не менее важна, чтобы в будущем они могли строить здоровые отношения с мужчинами.
— Девочки, у которых не было отца, часто ищут его в своих мужчинах. А это создает недопонимание между мужчиной и женщиной. Она пытается увидеть в этих отношениях отца, но мужчина не обязан принимать на себя эту роль. Брак — это совершенно другой формат отношений, — объяснил Фомин.
Отношения с мамой, конечно, тоже оказывает огромное влияние на судьбу ребенка. Однако сегодня они ассоциируются не только с теплотой и доверием. Женщины стали все чаще винить матерей в своих личных проблемах — якобы в детстве они нанесли им психологические травмы. «ВМ» разбиралась, с чем связана эта тенденция.