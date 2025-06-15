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В Самаре выделят 8 млн рублей на снос 11 аварийных домов: список

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который снесет 11 аварийных домов. Большинство объектов расположено в Ленинском районе города.

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Источник: Администрация Краснодарского края

Начальная цена контракта — 8, 15 млн рублей. Победителя торгов должны определить после 18 июня.

В перечень объектов капитального строительства под снос вошли 6 домов в Ленинском районе, по два — в Самарском и Железнодорожном и один — в Кировском.

Ленинский район:

ул. Красноармейская, дом № 43 литера А ул. Самарская, дом № 86, литеры Б, Б1, б, б1 ул. Самарская / ул. Льва Толстого, дом № 84/74−76 литера В ул. Ленинская/ Ульяновская, дом № 187/30 литеры А, а, а1 ул. Самарская, дом № 139 литеры Б, Б1 ул. Самарская, дом № 98 литера А.

Самарский район:

ул. Ленинская, дом № 32 литеры А, А1, а, а1 ул. Садовая, дом № 41 литеры Е, Е1.

Железнодорожный район:

ул. Никитинская / ул. Льва Толстого, дом № 3/140 литера В ул. Буянова, дом № 27, литеры В, В1, в, в1.

Кировский район:

ул. Советская, дом № 44, литеры КК1К2К4к2к3.