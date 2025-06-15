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На Кубани спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности

На Черном море прогнозируют смерчи.

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Источник: Югополис

В Краснодарском крае ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Наиболее сложная ситуация 15 и 16 июня будет складываться в северо-восточных и северо-западных районах Кубани. Там пожароопасность достигнет 5-го класса.

Пожароопасность 4-го класса в ближайшие два дня установится в северо-западных, местами в северо-восточных, юго-западных, юго-восточных и центральных районах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Ранее «Югополис» сообщал, что на Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным осадкам. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом. Порывы ветра могут составить 20−25 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.