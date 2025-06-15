В Перми изъято из незаконного оборота более двух килограммов наркотиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех жителей Перми. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и незаконных приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта, а двух девушек — в хищении наркотических средств и незаконном сбыте наркотического средства.