В Перми изъято из незаконного оборота более двух килограммов наркотиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех жителей Перми. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и незаконных приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта, а двух девушек — в хищении наркотических средств и незаконном сбыте наркотического средства.
Как полагает следствие, в октябре фигурант, действуя в составе организованной группы, купил и хранил в квартире наркотические средства. Проживавшие с ним девушки похитили часть наркотика и сбыли его.
При обысках в жилых помещениях, арендуемых обвиняемыми в Свердловском районе Перми, обнаружено и изъято из незаконного оборота более 2 килограммов наркотических средств.
Уголовное дело будет передано на рассмотрение в Свердловский районный суд г. Перми.
Материалы в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство.