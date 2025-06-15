Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми изъято из незаконного оборота более двух килограммов наркотиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех жителей Перми.

Как создавалась новая Россия

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех жителей Перми. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и незаконных приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта, а двух девушек — в хищении наркотических средств и незаконном сбыте наркотического средства.

Как полагает следствие, в октябре фигурант, действуя в составе организованной группы, купил и хранил в квартире наркотические средства. Проживавшие с ним девушки похитили часть наркотика и сбыли его.

При обысках в жилых помещениях, арендуемых обвиняемыми в Свердловском районе Перми, обнаружено и изъято из незаконного оборота более 2 килограммов наркотических средств.

Уголовное дело будет передано на рассмотрение в Свердловский районный суд г. Перми.

Материалы в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство.