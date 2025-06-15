На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце в ночь на 15 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«15 июня в 02:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4105 (S16W74) зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 18 минут», — говорится в сообщении.
Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не опасна для Земли, но является «самой мощной в текущем месяце».
Кроме того, отмечается, что на Солнце наблюдается увеличение вспышечной активности. «Прогноз в настоящий момент показывает почти 100% вероятность новых вспышек уровня M в течение ближайших двух суток и, существенную, около 20%, вероятность вспышек высшего X класса, которая может дополнительно вырасти в течение ближайших дней», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.