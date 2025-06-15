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Дальнемагистральный Airbus «Белавиа» выполнил первый рейс в Турцию

Новый Airbus «Белавиа» выполнил первый регулярный рейс в Стамбул.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Новый дальнемагистральный авиалайнер Airbus A330−200, поставленный в Беларусь для «Белавиа» выполнил первый регулярный рейс в Турцию, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, в субботу, 14 июня, авиалайнер совершил перелет из Минска в Стамбул. На борту самолета находились 177 пассажиров. Вечером 190 пассажиров на Airbus вернулись в Минск.

Новый тип самолета имеет ряд особенностей, в том числе увеличенное пространство между рядами в экономклассе, возможность разложить кресло горизонтально в бизнес-классе и ряд опций для более комфортного перелета.

Максимальная загрузка — 281 пассажир.

— Это самая большая вместимость по сравнению с другими самолетами семейства Boeing и Embraer, — обратили внимание в пресс-службе.

Но главной особенностью таких самолетов является дальность полета, составляющая 12 тысяч километров. На данный момент это единственное подобное воздушное судно во флоте белорусского авиаперевозчика.

Следующий полет Airbus состоится же 15 июня в Стамбул. Кроме Турции в полетную программу Airbus хотят добавить Москву и Дубай.

Ранее мы писали о том, что флот «Белавиа» пополнился новым для белорусской авиации Airbus A330−200: «Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты».

Еще Минтранс сказал про обновление парка воздушных судов «Белавиа»: «Каждый год — два-три самолета».

Тем временем власти Минска хотят отключать горячую воду летом максимум на девять дней.