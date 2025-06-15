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Самарский врач Золотарева: микс курения и алкоголя повышает вероятность рака до 40%

Заместитель главврача Самарского онкоцентра Татьяна Золотарева рассказала самарцам об опасности сочетания табака и алкоголя.

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Заместитель главврача Самарского онкоцентра Татьяна Золотарева рассказала самарцам об опасности сочетания табака и алкоголя.

По словам медика, при сочетании табака и алкоголя вероятность возникновения злокачественных опухолей возрастает до 40%.

Оба вещества наносят очень сильный вред организму. Их употребление мешает жизни человека.

При курении могут развиваться около 20 онкозаболеваний. Так, рак легкого может возникнуть в 15 раз чаще, чем у некурящего человека.

Алкоголь же может вызвать необратимые повреждения ДНК, приводящие к раку пищевода, печени и толстой кишки.

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