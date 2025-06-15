Путин заявил, что каждый год проходит комплексное медобследование

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый год проходит комплексное профилактическое медицинское обследование, выделяет на него двое суток.
Путин 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Медик в разговоре с президентом, обсуждая состояние здоровья, подчеркнул, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».
«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год “чек-ап”, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — сказал Путин. Кадры опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.