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Путин заявил, что каждый год проходит комплексное медобследование

Путин заявил, что каждый год проходит двухдневное комплексное медобследование.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый год проходит комплексное профилактическое медицинское обследование, выделяет на него двое суток.

Путин 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Медик в разговоре с президентом, обсуждая состояние здоровья, подчеркнул, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».

«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год “чек-ап”, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — сказал Путин. Кадры опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.