Путин заявил, что каждый год проходит комплексное медобследование

Путин 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Медик в разговоре с президентом, обсуждая состояние здоровья, подчеркнул, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».