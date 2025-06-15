Цены на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля

При этом, если площадь жилого помещения превышает установленную социальную норму, стоимость газа вырастет до 8,3 тысячи рублей. Жителям многоквартирных домов, подключённых к общедомовым котельным, также придётся платить больше. Для них тариф составит 8,3 тысячи рублей за тысячу кубометров.