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«Крылья Советов» интересуются вратарями Селиховым, Дюпиным, Имамовым и Кокаревым

Футбольный клуб из Самары «Крылья Советов» ведут поиск нового голкипера после ухода воспитанника Богдана Овсянникова.

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Футбольный клуб из Самары «Крылья Советов» ведут поиск нового голкипера после ухода воспитанника Богдана Овсянникова. Свои предположения насчет возможных кандидатур высказал инсайдер Иван Карпов.

По словам Карпова, «Крылья» проявляют интерес к Селихову, Дюпину, Кокареву и Имамову.

Инсайдер считает, что ближе всего к подписанию находится Александр Селихов, ранее выступавший за московский «Спартак», но позже перешедший в «Урал».

На данный момент никаких официальных подтверждений со стороны самарского клуба на этот счет не было.

«Крылья Советов» после окончания сезона покинули сразу 5 футболистов.

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