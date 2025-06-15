«Крылья Советов» интересуются вратарями Селиховым, Дюпиным, Имамовым и Кокаревым

Футбольный клуб из Самары «Крылья Советов» ведут поиск нового голкипера после ухода воспитанника Богдана Овсянникова. Свои предположения насчет возможных кандидатур высказал инсайдер Иван Карпов.
По словам Карпова, «Крылья» проявляют интерес к Селихову, Дюпину, Кокареву и Имамову.
Инсайдер считает, что ближе всего к подписанию находится Александр Селихов, ранее выступавший за московский «Спартак», но позже перешедший в «Урал».
На данный момент никаких официальных подтверждений со стороны самарского клуба на этот счет не было.
«Крылья Советов» после окончания сезона покинули сразу 5 футболистов.
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