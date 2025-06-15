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Превышений вредных веществ не нашли в воздухе после жалоб нижегородцев

Роспотребнадзор организовал проверку из-за ночного тумана.

Как создавалась новая Россия

Нижегородские специалисты не обнаружили превышений вредных веществ в воздухе после жалоб горожан на неприятный запах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в ночь на 14 июня Нижний Новгород окутал туман. Невыносимую вонь ощутили жители Советского, Канавинского, Сормовского и других районов областного центра.

Как стало известно, исследование воздуха проводилось с учетом направления ветра. По результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций обнаружено не было.

В мэрии объяснили сложившуюся ситуацию резким изменением температуры: влажность могла усилить запах. Среди причин появления неприятного аромата в администрации назвали нелегальных ассенизаторов, которые сливают отходы в заброшенные и действующие сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.