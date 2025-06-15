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В Кишиневе состоялся масштабный Марш семьи

В Кишиневе в противовес маршу ЛГБТ* прошел Марш в защиту семейных ценностей.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В центре Кишинёва прошел Марш в защиту семьи, организованный Партией социалистов. Участники прошли до центра города, скандируя: «За традиционные ценности!», «Семья, мир, Молдова!», «Будет семья — будет страна!».

Организаторами марша выступила Партия социалистов (ПСРМ). Ранее социалисты заявили, что акция проводится в качестве контрмеры против марша ЛГБТ*.

«Пока нам навязывают чуждые ценности, мы выходим за семью, детей и достоинство! Это наш мирный, но твердый ответ моральному разложению», — отметили организаторы.

По словам лидера социалистов Игоря Додона, в акции приняли участие не менее 100 000 человек. Поддержать участников пришли экс-президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин и экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, а также сторонники этих политсил.

Участники Марша в защиту семьи подошли к Кафедральному собору Рождества Христова на главной площади столицы, где состоялся митинг. Начался он с выступления священнослужителей и молитвы. Первое воскресенье после дня Святой Троицы Православная Церковь празднует день Всех Святых.

Марш проходит без партийной символики, участники держали в руках только флаги Молдовы и флаги с надписями в защиту семьи. Многие пришли на мероприятие с детьми, в том числе с малышами в колясках. В числе выступающих на митинге были многодетные родители, призывающие к сохранению семьи и воспитанию детей в духе православия.

К участникам митинга обращались на государственном и русском языках.

«Семья — это самое главное в жизни человека. Муж, Жена, дети — это очень важно для каждого на планете Земля», — сказал один из выступавших.

Отметим, что параллельно у памятника Штефану чел Маре ьв центре Кишинева собрались верующие с иконами, они провели акцию протеста против ЛГБТ*-марша и вознесли молитвы.

Участники марша также говорили о том, что усугубляющаяся экономическая ситуация в Молдове делает положение семей, особенно многодетных, крайне тяжелым. Растущие тарифы, постепенное умирание сел, сельского хозяйства больно бьет по тем гражданам, кто, по семейной традиции, воспитывает более двух детей и не хочет покидать родину для работы за рубежом.

«Если будет крепкая семья, будет крепким и государство», — отметили участники марша.

По данным Нацбюро статистики, в 2024 году в Молдове было заключено 14,8 тысячи браков, что на 6% меньше, чем годом ранее. Коэффициент брачности также снизился с 6,4 брака на 1000 человек населения в 2023 году до 6,2 брака в 2024 году.

*Движение запрещено в России как экстремистское.