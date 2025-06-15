В Кишиневе состоялся масштабный Марш семьи

Марш проходит без партийной символики, участники держали в руках только флаги Молдовы и флаги с надписями в защиту семьи. Многие пришли на мероприятие с детьми, в том числе с малышами в колясках. В числе выступающих на митинге были многодетные родители, призывающие к сохранению семьи и воспитанию детей в духе православия.