На Свердловскую область обрушатся грозы и шквалистый ветер

Во время ударов молнии не стоит близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Если непогода обрушилась во время поездки на автомобиле, то лучше не продолжать путь, а переждать стихию на парковке или обочине, подальше от деревьев.