На Свердловскую область обрушатся грозы и шквалистый ветер

В МЧС по Свердловской области вновь предупредили о непогоде. По данным пресс-службы министерства, 15 и 16 июня на территории региона ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду.
— Главное управление МЧС России по Свердловской области убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких, — отметили спасатели.
В опасных погодных явлений свердловчанам рекомендуют не работать на высоте и на улице, желательно отказаться от походов. Если гроза застала дома, следует закрыть окна и двери, а также дымоходы и вентиляционные отверстия.
Во время ударов молнии не стоит близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Если непогода обрушилась во время поездки на автомобиле, то лучше не продолжать путь, а переждать стихию на парковке или обочине, подальше от деревьев.
— Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями. Находясь на улице при граде, найдите укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, — объясняют в МЧС по Свердловской области.
Если случилось происшествие, а также требуется помощь спасателей, свердловчанам стоит обращаться по телефону 112 или 101.