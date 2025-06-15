Путин рассказал, как отказался носить очки

«У меня все время была “единица”. Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: “это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие”. И дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — рассказал Путин. Кадры беседы опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.