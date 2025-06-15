Путин рассказал, как отказался носить очки

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что врачи предлагали ему носить очки, но он отказался.
Путин 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, рассказав о своем зрении.
«У меня все время была “единица”. Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: “это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие”. И дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — рассказал Путин. Кадры беседы опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.
Столяренко возразил президенту, отметив, что это «не совсем так».
«Я не знаю, так или нет, но действует. Свободно читаю без всяких проблем», — ответил президент в ходе неформального общения с лауреатами в Кремле.