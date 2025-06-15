МИД РФ сообщил об эвакуации белорусов из Ирана в Азербайджан

Так, в первой группе из 86 эвакуируемых из Ирана оказались россияне, белорусы, а также граждане Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. В группе также находились двое детей. В субботу, 14 июня, сообщалось о пересечении группой сухопутной границы между Ираном и Азербайджаном. Пересечение границы происходило в автомобильном пункте пропуска «Астара».