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МИД РФ сообщил об эвакуации белорусов из Ирана в Азербайджан

Граждане Беларуси эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел России сообщили об эвакуации белорусов из Ирана.

В российском дипведомстве сказали, что граждане Беларуси оказались в первой группе эвакуированных из Ирана в Азербайджан.

Так, в первой группе из 86 эвакуируемых из Ирана оказались россияне, белорусы, а также граждане Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. В группе также находились двое детей. В субботу, 14 июня, сообщалось о пересечении группой сухопутной границы между Ираном и Азербайджаном. Пересечение границы происходило в автомобильном пункте пропуска «Астара».

Также МИД сообщили, что среди эвакуированных была съемочная группа российского режиссера Федора Бондарчука.

Количество белорусов, которые были эвакуированы из Ирана в Азербайджан, не сообщается.

Российское дипведомство также поблагодарило Баку за поддержку с предоставлением транспорта и размещением людей в гостинице.

При обострении конфликта МИД сказал белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран. А после МИД сказал, что делать белорусам, желающим уехать из Израиля и Ирана.

Между тем дальнемагистральный Airbus «Белавиа» выполнил первый рейс в Турцию.