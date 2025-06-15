МИД РФ сообщил об эвакуации белорусов из Ирана в Азербайджан

В Министерстве иностранных дел России сообщили об эвакуации белорусов из Ирана.
В российском дипведомстве сказали, что граждане Беларуси оказались в первой группе эвакуированных из Ирана в Азербайджан.
Так, в первой группе из 86 эвакуируемых из Ирана оказались россияне, белорусы, а также граждане Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. В группе также находились двое детей. В субботу, 14 июня, сообщалось о пересечении группой сухопутной границы между Ираном и Азербайджаном. Пересечение границы происходило в автомобильном пункте пропуска «Астара».
Также МИД сообщили, что среди эвакуированных была съемочная группа российского режиссера Федора Бондарчука.
Количество белорусов, которые были эвакуированы из Ирана в Азербайджан, не сообщается.
Российское дипведомство также поблагодарило Баку за поддержку с предоставлением транспорта и размещением людей в гостинице.
При обострении конфликта МИД сказал белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран. А после МИД сказал, что делать белорусам, желающим уехать из Израиля и Ирана.
Между тем дальнемагистральный Airbus «Белавиа» выполнил первый рейс в Турцию.