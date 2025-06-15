Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ищут хозяина для дружелюбного пса Алешки с косичками

В самарском приюте для бездомных животных Хати объявили о поиске хозяина для пса Алешки.

Как создавалась новая Россия

В самарском приюте для бездомных животных Хати объявили о поиске хозяина для пса Алешки.

По информации на странице приюта во Вконтакте, пес очень общительный, любит гулять и обниматься.

Алешке 6 лет, он приучен к поводку, дружит с другими собаками и дружелюбен к кошкам.

Все подробности об Алешке можно узнать по телефонам 89277679267, 89276921313.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.