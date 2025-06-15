В Самаре ищут хозяина для дружелюбного пса Алешки с косичками

В самарском приюте для бездомных животных Хати объявили о поиске хозяина для пса Алешки.
По информации на странице приюта во Вконтакте, пес очень общительный, любит гулять и обниматься.
Алешке 6 лет, он приучен к поводку, дружит с другими собаками и дружелюбен к кошкам.
Все подробности об Алешке можно узнать по телефонам 89277679267, 89276921313.
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