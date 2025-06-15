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Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею

Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерее «Мечталлион».

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Житель Челябинской области стал мультимиллионером флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея», выиграв 100 миллионов рублей в розыгрыше, посвященном Дню России, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.

«Счастливчик выиграл суперприз — 100 миллионов рублей — в тираже № 143 по случаю Дня России, а еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по 1 миллиону рублей», — рассказали в компании.

Там добавили, что суперпобедитель приобрел выигрышный билет в Челябинской области.

Участники, выигравшие по 1 миллиону рублей, купили билеты в Орловской и Свердловской областях.

Всего в тираже «Мечталлион» выигрышными стали 563 801 билет, а общая сумма выигрышей составила 162 534 800 рублей, заключил оператор всероссийских гослотерей, организованных Минфином России.