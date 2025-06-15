Просрочка по ипотеке в Ростовской области превысила 3,1 млрд рублей

Просроченная задолженность по ипотеке в Ростовской области резко возросла с начала 2025 года и превысила 3,17 млр рублей. К такому выводу пришли аналитики портала «Деловой консультант».
По статистике, приведенной изданием, долги дончан по ипотеке по результатам четырех месяцев этого года выросли на 89 процентов, тогда как 1 января эта сумма составляла вдвое меньше — 1,6 млрд рублей. Особенно заметен рост задолженности на фоне предыдущих показателей, когда с 1 января 2024 года и до начала 2025-го долги выросли примерно на 100 миллионов рублей. А теперь за четыре месяца просрочка увеличилась на 1,6 млрд.
Общая сумма задолженности по ипотеке в Ростовской области по состоянию на 1 мая составила 459 миллиардов рублей. Из этой суммы просроченных платежей накопилось 0,69 процента.
Надо сказать, что рост ипотечных долгов в Ростовской области превысил статистику в среднем по Южному федеральному округу, где доля просрочки в общей сумме составила 0,83 процента, а также всероссийские показатели — в целом по стране задолженность выросла на 88 процентов.
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