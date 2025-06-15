Просрочка по ипотеке в Ростовской области превысила 3,1 млрд рублей

По статистике, приведенной изданием, долги дончан по ипотеке по результатам четырех месяцев этого года выросли на 89 процентов, тогда как 1 января эта сумма составляла вдвое меньше — 1,6 млрд рублей. Особенно заметен рост задолженности на фоне предыдущих показателей, когда с 1 января 2024 года и до начала 2025-го долги выросли примерно на 100 миллионов рублей. А теперь за четыре месяца просрочка увеличилась на 1,6 млрд.