Донскую столицу накрыл ливень с сильным ветром

В связи с этим Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям быть острожными, выходя на улицу. По возможности, лучше не находиться рядом с линиями электропередач, не стоять под щитами рекламы и деревьями, не ставить под ними автомобили. При чрезвычайных происшествиях нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».