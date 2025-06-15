Донскую столицу накрыл ливень с сильным ветром

В донской столице прошел ливень с грозой. Читатели «КП-Ростов-на-Дону» сообщали о сильном дожде, раскатах грома и ветре в центре города и на окраинах.
По данным Росгидрометцентра, в течение суток 15 и 16 июня местами в донском регионе ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром с порывами 20−23 м/с.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям быть острожными, выходя на улицу. По возможности, лучше не находиться рядом с линиями электропередач, не стоять под щитами рекламы и деревьями, не ставить под ними автомобили. При чрезвычайных происшествиях нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».