Появились фото с могилы Жанны Фриске спустя 10 лет после смерти

Певица Жанна Фриске ушла из жизни 10 лет назад. Как выглядит могила артистки сейчас, выясняла «Вечерняя Москва».
Артистка похоронена на Николо-Архангельском кладбище, расположенном неподалеку от московского района Новокосино, в городе Балашиха. Могила певицы находится в отличном состоянии, ее регулярно посещают поклонники и оставляют свежие букеты цветов и мягкие игрушки.
Жанна Фриске долгое время вела борьбу с серьезным заболеванием — глиобластомой, диагностированной в период ее беременности первенцем Платоном в 2013 году. Заболевание оказалось крайне тяжелым, и певице потребовалось пройти ряд дорогостоящих лечебных процедур сначала в Америке, затем в Германии, Китае и российских клиниках. Зимой 2014-го врачи объявили о плохом самочувствии пациентки, однако благодаря собранным Первым каналом средствам на лечение в размере 67 миллионов рублей Фриске смогла продолжить интенсивную терапию.
Это позволило ненадолго стабилизировать ее здоровье — Фриске отказалась от инвалидного кресла летом того же года. Тем не менее болезнь взяла верх: осенью ситуация снова резко ухудшилась, Жанне Фриске пришлось вернуться к лечению, которое продолжалось вплоть до последних месяцев ее жизни.
Последние дни певицы проходили в ее собственном доме в Подмосковье, где она находилась в кругу близких. Весной 2015 года ее состояние резко ухудшилось, она была помещена в медицинское учреждение, где впала в коматозное состояние.
Скончалась Жанна Фриске 15 июня 2015 года, не придя в сознание.
Ранее отец Фриске Владимир рассказал, что муж ее дочери Дмитрий Шепелев хотел отправить артистку в хоспис. Отношения между Шепелевым и родителями покойной певицы продолжают ухудшаться.
Бывший супруг Фриске заявил, что не собирается давать родителям видеться с их внуком Платоном. По его словам, ему не понравилось, что они приглашали журналистов к мальчику.