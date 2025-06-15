Появились фото с могилы Жанны Фриске спустя 10 лет после смерти

Жанна Фриске долгое время вела борьбу с серьезным заболеванием — глиобластомой, диагностированной в период ее беременности первенцем Платоном в 2013 году. Заболевание оказалось крайне тяжелым, и певице потребовалось пройти ряд дорогостоящих лечебных процедур сначала в Америке, затем в Германии, Китае и российских клиниках. Зимой 2014-го врачи объявили о плохом самочувствии пациентки, однако благодаря собранным Первым каналом средствам на лечение в размере 67 миллионов рублей Фриске смогла продолжить интенсивную терапию.