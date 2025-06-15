За 10 лет сотрудники ГИМС спасли на водоемах Омской области более 150 человек

Сегодня, 15 июня, 41-летние со дня своего образования отмечает ГИМС МЧС России. Об итогах деятельности омских инспекторов Госинспекции по маломерным судам рассказали в ГУ МЧС по Омской области.
Только за десять последних лет инспекторы ГИМС спасли на водоемах Омской области более 150 человек. В структуре работают 30 инспекторов, материально-техническую базу службы составляют маломерные суда, в том числе судно на воздушной подушке и гидроцикл, снегоходы и квадроциклы для патрулирования береговой линии.
В функции ГИМС входит государственный надзор на маломерными судами, обеспечение безопасности людей на водных объектах, проведение аттестации на право управления маломерными судами.