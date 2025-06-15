Высоко-высоко в горах: самые необычные места, которые можно посетить на Кавказе

Цены на аренду жилья и услуги на 20−30 процентов ниже, чем в Сочи и Крыму. Влияет и фактор разнообразия: здесь вам горный пеший туризм на ледниковые озера, купание в Каспии, водопадах и термальных источниках, гастрономические туры. Преимущество и в том, что Северный Кавказ небольшой. Доехать от Нальчика до Грозного все равно что добраться из Новых Черемушек в Бирюлево.