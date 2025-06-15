Фотовыставка «Сибиряки в Бразилии» открылась в Иркутске

В столице Приангарья начала работу уникальная фотовыставка «Сибиряки в Бразилии», посвященная истории русской диаспоры в Южной Америке. В церемонии открытия приняла участие делегация из города-побратима Кампина-дас-Мисойнс во главе с мэром Карлосом Жустеном. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.
Автором представленных работ стал бразильский художник Эдгар Кавалейро, потомок русских эмигрантов второй волны. Его прадедушка и прабабушка по материнской линии (Назаревичи) переселились в Юрикабе в 1922 году. Художник работает над масштабными фотопроектами, посвященными русской иммиграции в странах Южной Америки.
В рамках визита бразильской делегации запланированы важные мероприятия: встреча с мэром Иркутска и подписание Соглашения об установлении дружественных отношений между городами. Делегация также посетит местные предприятия, спортивные объекты и культурные учреждения.
Выставка будет работать до 4 июля по адресу: улица Халтурина, 3.
Напомним, жительница иркутского микрорайона Юбилейный обнаружила в квартире змею. Женщина и представить не могла, откуда в ее квартире появился гад. При этом ее квартира располагается на втором этаже.