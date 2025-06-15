Фотовыставка «Сибиряки в Бразилии» открылась в Иркутске

В столице Приангарья начала работу уникальная фотовыставка «Сибиряки в Бразилии», посвященная истории русской диаспоры в Южной Америке. В церемонии открытия приняла участие делегация из города-побратима Кампина-дас-Мисойнс во главе с мэром Карлосом Жустеном. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.