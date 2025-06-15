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В Краснодарском крае все пляжи за два года оборудуют системой видеонаблюдения

Пляжи Краснодарского края будут полностью оснащены системой видеонаблюдения в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля.

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Источник: Коммерсантъ

По словам господина Руппеля, более 72% пляжей в основных курортных муниципалитетах уже оборудованы камерами, что помогает правоохранительным органам своевременно реагировать и предотвращать правонарушения.

Александр Руппель уточнил, что в ближайшие два года планируется довести количество оборудованных пляжей до 100%. В регионе насчитывается 267 пляжей, которые охраняются Росгвардией и оснащены системами освещения, оповещения и управления эвакуацией.

Система безопасности также находится на высоком уровне в гостиницах и отелях края. Почти 4,5 тыс. средств размещения соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.