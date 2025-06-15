Самарцев предупредили об опасном излучении солнца 16 июня

В Самарской области вновь повысится уровень опасности солнца. Так, индекс ультрафиолетового излучения достигнет 8 баллов.
Специалисты Гисметео подчеркивают, что в воскресенье 15 июня индекс УФ составит всего 2 балла, но в понедельник 16 июня перерастет в опасные 8 баллов.
Жителям области рекомендуют пользоваться солнцезащитными кремами, головными уборами и очками.
Однако, вместе с опасным солнцем на область движется и похолодание. Ночью температура в губернии может достигать +11 градусов, а днем — +26. К тому же, синоптики ожидают дожди и грозы.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.