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Самарцев предупредили об опасном излучении солнца 16 июня

В Самарской области вновь повысится уровень опасности солнца.

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В Самарской области вновь повысится уровень опасности солнца. Так, индекс ультрафиолетового излучения достигнет 8 баллов.

Специалисты Гисметео подчеркивают, что в воскресенье 15 июня индекс УФ составит всего 2 балла, но в понедельник 16 июня перерастет в опасные 8 баллов.

Жителям области рекомендуют пользоваться солнцезащитными кремами, головными уборами и очками.

Однако, вместе с опасным солнцем на область движется и похолодание. Ночью температура в губернии может достигать +11 градусов, а днем — +26. К тому же, синоптики ожидают дожди и грозы.

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