Численность диких животных выросла в Нижегородской области

Сотрудники госохотнадзора на протяжении всего года контролируют состояние кормовых площадок и своевременно их пополняют. Эти меры позволили увеличить численность европейской и сибирской косули — до 1,8 тысячи (в 2024 году — 1,6 тысячи) и 2,4 тысячи (в 2024 году — 2,3 тысячи) особей соответственно. Также в регионе выросла популяция зайцев: численность зайца-беляка достигла 49,8 тысячи особей, а зайца-русака — 3,8 тыс. особей.