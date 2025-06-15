Численность диких животных выросла в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировали увеличение численности диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По информации нижегородского минлесхоза, в области стало больше лосей, косуль, рысей, медведей и зайцев.
«По итогам проведенных учетов численности животных на сегодняшний день на территории региона насчитывается более 25,5 тыс. лосей (в 2024 году — около 25 тыс.), свыше 1,5 тыс. медведей (в 2024 году — 1,4 тыс.), а также 622 рыси (в 2024 году — 499)», — обнародовал данные глава областного минлесхоза Роман Воробьев.
Министр уточнил, что такие результаты удалось получить благодаря ведомственной системе «Цифровой лес». Она помогает рассчитать численность животных в охотничьих угодьях и определять квоты добычи животных на следующий охотничий сезон, а также принимать решения по рациональному использованию биоресурсов.
Чтобы поддерживать устойчивую численность животных в регионе, специалисты проводят системную работу по охране фауны от незаконной добычи и реализуют комплекс биотехнических мероприятий. В частности, для лосей выкладывается соль, для косули — корм, а для медведей — специальные подкормочные поля.
Сотрудники госохотнадзора на протяжении всего года контролируют состояние кормовых площадок и своевременно их пополняют. Эти меры позволили увеличить численность европейской и сибирской косули — до 1,8 тысячи (в 2024 году — 1,6 тысячи) и 2,4 тысячи (в 2024 году — 2,3 тысячи) особей соответственно. Также в регионе выросла популяция зайцев: численность зайца-беляка достигла 49,8 тысячи особей, а зайца-русака — 3,8 тыс. особей.
Ранее мы писали, что ограничения на рыбалку частично сняли в Нижегородской области с 11 июня.