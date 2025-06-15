Дрифт 30-летней ростовчанки на розовом BMW попал на видео и довел до задержания

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции взялись за дрифтеров, которые не дают покоя жителям левобережья донской столицы. Люди часто жалуются на сильный шум от дрифт-заездов у стадиона «Ростов Арена». По информации отдела пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, правоохранители за сутки оформили восемь протоколов в отношении нарушителей. Информация об этом появилась накануне, 14 июня.
— Административные материалы касались переоборудования транспортного средства, тонировки, шума, незарегистрированного в установленном порядке автомобиля и отсутствия полиса, — прокомментировали в ведомстве.
В том числе 30-летняя дрифтер на розовом BMW была доставлена в отдел полиции, а автомобиль помещен на штрафстоянку. Ее «пируэты» на иномарке, попавшие на видео, показали правоохранители.
— В связи с регулярными несанкционированными автосборами и дрифт-сессиями на прилегающей к стадиону территории, экипажи ДПС продолжат рейды, — добавили в региональной ГАИ. — Дрифт — это не развлечение, а серьезное нарушение правил дорожного движения.
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