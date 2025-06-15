Дрифт 30-летней ростовчанки на розовом BMW попал на видео и довел до задержания

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции взялись за дрифтеров, которые не дают покоя жителям левобережья донской столицы. Люди часто жалуются на сильный шум от дрифт-заездов у стадиона «Ростов Арена». По информации отдела пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, правоохранители за сутки оформили восемь протоколов в отношении нарушителей. Информация об этом появилась накануне, 14 июня.