Семья Жанны Фриске приехала на могилу в годовщину смерти певицы

15 июня исполняется 10 лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. Семья Фриске посетила могилу на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить память артистки. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».
Место захоронения певицы посетили родители Владимир и Ольга Фриске, а также сестра артистки Наталья и ее дочь Луна.
Родственники певицы накрыли стол, а также пригласили помянуть Жанну Фриске всех желающих.
У Жанны Фриске в 2013 году, во время беременности сыном Платоном, была диагностирована глиобластома — одна из самых агрессивных форм опухоли головного мозга. Болезнь потребовала длительного и дорогостоящего лечения, которое певица проходила в клиниках США, Германии, Китая и России.
К началу 2014 года ее состояние ухудшилось, о чем сообщили врачи. Однако благодаря средствам, собранным телезрителями через Первый канал (67 миллионов рублей), Фриске смогла продолжить интенсивную терапию, несмотря на тяжелый диагноз.
Летом 2014 года состояние Жанны Фриске временно улучшилось — она смогла отказаться от инвалидного кресла. Однако уже осенью болезнь вновь дала о себе знать, и певица продолжила лечение, которое длилось до последних месяцев ее жизни.
Последние дни она провела в доме в Подмосковье рядом с близкими. Весной 2015 года ее состояние резко ухудшилось, она была госпитализирована и впала в кому. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года, не приходя в сознание.
«Вечерняя Москва» также показала, как выглядит могила Жанны Фриске спустя 10 лет после ее смерти.