Прокуратура отслеживает ликвидацию последствий шквала в Красноярском крае

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, электроснабжение прервалось для более чем 12,5 тысяч жителей, проживающих в 3,6 тысячах домохозяйств.
Больше всего пострадали районы Пировского муниципалитета, включая поселок Кетский, деревню Долгово, села Комаровка, Омский и Солоуха. Здесь разрушено 12 опор линий электропередач, повреждена кровля жилого дома в поселке Кетский. Устранение последствий катастрофы выполнено лишь в двух населенных пунктах.
В Богучанском районе стихия повредила крышу районного Дома культуры.
Энергетиками «Россети Сибирь» предприняты немедленные меры по восстановлению электроснабжения, однако полностью восстановить подачу электроэнергии пока не удалось.
Прокуратурой края налажен контроль за устранением последствий стихии. Представители надзорного ведомства мониторят соблюдение нормативов по срокам ликвидации аварий, исследуют техническое состояние объектов электросетевого хозяйства. При установлении нарушений будут применены меры прокурорского реагирования.
Кроме того, на контроле прокуратуры остается вопрос перерасчета платы за электроэнергию для граждан, оказавшихся без света в результате аварии.
Как ранее писал «МК в Красноярске», СК проводит проверку по факту гибели детей в реке в Красноярском крае. Трагедия произошла 14 июня. Подростки оказались без внимания взрослых.