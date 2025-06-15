Прокуратура отслеживает ликвидацию последствий шквала в Красноярском крае

Больше всего пострадали районы Пировского муниципалитета, включая поселок Кетский, деревню Долгово, села Комаровка, Омский и Солоуха. Здесь разрушено 12 опор линий электропередач, повреждена кровля жилого дома в поселке Кетский. Устранение последствий катастрофы выполнено лишь в двух населенных пунктах.