В Тарасовском районе возводится новый микрорайон

В поселке Тарасовском строится один из самых крупных за последние годы объектов — жилой микрорайон «Западный». Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава администрации Тарасовского района Григорий Бадаев.
Микрорайон разместится на площади 25 гектаров, между улицами Стадионной и Новой. В настоящее время здесь прокладывают коммуникации: инженерные сети водо- и газоснабжения. Уже установлены насосная станция и блок очистки воды.
В Западном микрорайоне планируется возвести 110 индивидуальных и 16 многоквартирных жилых домов, а также построить здания для образовательных и торговых организаций.
Всего в новом жилом массиве планируется восемь улиц. Они будут названы именами земляков — Героев Советского Союза, а также почетных жителей Тарасовского района.