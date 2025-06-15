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В Тарасовском районе возводится новый микрорайон

В Тарасовском районе Ростовской области строится крупный жилой комплекс.

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Источник: Комсомольская правда

В поселке Тарасовском строится один из самых крупных за последние годы объектов — жилой микрорайон «Западный». Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава администрации Тарасовского района Григорий Бадаев.

Микрорайон разместится на площади 25 гектаров, между улицами Стадионной и Новой. В настоящее время здесь прокладывают коммуникации: инженерные сети водо- и газоснабжения. Уже установлены насосная станция и блок очистки воды.

В Западном микрорайоне планируется возвести 110 индивидуальных и 16 многоквартирных жилых домов, а также построить здания для образовательных и торговых организаций.

Всего в новом жилом массиве планируется восемь улиц. Они будут названы именами земляков — Героев Советского Союза, а также почетных жителей Тарасовского района.