В Башкирии ожидаются дожди и туман

В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями. В городе пройдут кратковременные дожди, днем — местами, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-западный, южный, 5−10 метров в секунду, местами — порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +14, +16 градусов, днем — +23, +25 градусов.