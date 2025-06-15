В Башкирии ожидаются дожди и туман

Ночью пройдут кратковременные дожди, в западных районах — до сильных, днем местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах республики прогнозируются грозы, локально — град.
Ветер будет юго-западный, южный, 5−10 метров в секунду, местами — шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +14, +19 градусов, днем — +22, +27 градусов. Ночью на некоторых участках дорог возможно ухудшение видимости в дожде, утром — в тумане до 500−1000 метров.
В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями. В городе пройдут кратковременные дожди, днем — местами, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-западный, южный, 5−10 метров в секунду, местами — порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +14, +16 градусов, днем — +23, +25 градусов.