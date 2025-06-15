В Красноярском крае 130 спасателей устраняют разлив топлива в Енисее

В мероприятиях участвуют более 130 специалистов и задействовано 45 единиц специализированной техники.
Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России ведет активную работу по нейтрализации загрязнения. Уже более 20 тысяч метров береговой линии обработано сорбентами, поглощающими топливо, и проведено удаление загрязнённого грунта.
Общая протяжённость очищенных участков составила уже почти 40 тысяч метров, расставлено более 500 метров защитных барьеров из сорбирующего материала, дополнительно произведено откачивание около 12 кубометров загрязнённой жидкости.
Мониторинг поверхности акватории реки Енисей осуществляют специалисты как частных компаний, так и местные подразделения пожарно-спасательного гарнизона.
Несколько рубежей оборудованы специальными бонами, препятствующими распространению нефтепродуктов по реке.
Экологическая обстановка остаётся предметом повышенного внимания, принимаются все необходимые меры для скорейшей нормализации ситуации и полного очищения территории от остатков топлива.
Как ранее писал «МК в Красноярске», прокуратура отслеживает ликвидацию последствий шквала в Красноярском крае. Электроснабжение прервалось для более чем 12,5 тысяч жителей, проживающих в 3,6 тысячах домах.