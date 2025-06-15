Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России

«Повторю еще раз, их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой. Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества. При желании казаться “цивилизованными”, “квазицивилизованными” в кавычках, внедрять в сознание народов РФ вот эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить», — подчеркнул Путин.