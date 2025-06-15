Путин рассказал, почему традиционные ценности необходимы для России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Утрата традиционных ценностей может быть опасна для России с точки зрения сохранения государственности, заявил президент России Владимир Путин.
«Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно», — сказал Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Президент признался, что начал говорить о защите традиционных ценностей, когда увидел желание внедрять в сознание россиян «идейки западного мейнстрима».
«Повторю еще раз, их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой. Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества. При желании казаться “цивилизованными”, “квазицивилизованными” в кавычках, внедрять в сознание народов РФ вот эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить», — подчеркнул Путин.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин.