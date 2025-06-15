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В самарское озеро «Песчаное» в парке Металлургов выпустили более 300 рыб

Озеро «Песчаное», что в парке Металлургов приняло новых обитателей.

Как создавалась новая Россия

Озеро «Песчаное», что в парке Металлургов приняло новых обитателей. Ими стали рыбы трех видов — всего более 300.

Всего в озеро было выпущено три вида рыб — амуры, карпы и толстолобики. Они помогут восстанавливать водоем.

Новые жители будут есть водоросли, что поспособствует притоку кислорода в озеро. Планируется, что в будущем к ним подселят соседей.

Ранее мы писали о том, что самарский рыбак запечатлел на видео кабана, который переплывает Волгу. Дикий пловец не обращал внимания ни на лодки, ни на более крупные суда.

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