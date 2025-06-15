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Путин рассказал, что объединяет народы России

Путин: народы в России объединяет общее морально-нравственное начало.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народы России при всех этнических и религиозных различиях объединяет общее морально-нравственное начало, в основе которого лежат традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, всё-таки у нас при всём различии религий, этнических различий, всё-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал — наши традиционные ценности», — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.