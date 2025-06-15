Ольга Орлова приехала на траурную панихиду в память о Жанне Фриске

Певица и телеведущая Ольга Орлова посетила траурную панихиду в память о певице Жанне Фриске. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».
Орлова была близкой подругой ушедшей певицы. Также она является крестной матерью сына Жанны Фриске Платона.
Отец певицы Владимир Фриске тепло поприветствовал подругу покойной дочери.
15 июня исполняется 10 лет со смерти Жанны Фриске. Ее могила находится на Николо-Архангельском кладбище, расположенном неподалеку от московского района Новокосино, в городе Балашихе.
Могила певицы находится в отличном состоянии, ее регулярно посещают поклонники и оставляют свежие букеты цветов и мягкие игрушки. «Вечерняя Москва» показала, как сейчас выглядит место захоронения артистки.
Семья Жанны Фриске также посетила Николо-Архангельское кладбище, чтобы почтить память артистки. На кладбище приехали родители Владимир и Ольга Фриске, а также сестра артистки Наталья и ее дочь Луна. Родственники певицы накрыли стол, а также пригласили помянуть Жанну Фриске всех желающих.