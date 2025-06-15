Ольга Орлова приехала на траурную панихиду в память о Жанне Фриске

Семья Жанны Фриске также посетила Николо-Архангельское кладбище, чтобы почтить память артистки. На кладбище приехали родители Владимир и Ольга Фриске, а также сестра артистки Наталья и ее дочь Луна. Родственники певицы накрыли стол, а также пригласили помянуть Жанну Фриске всех желающих.