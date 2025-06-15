Министр здравоохранения: 62% белорусских лекарств стоят меньше 2 долларов

В частности, говоря о законодательстве, связанном с контролем над ценами, глава Минздрава обратил внимание на контроль за стоимостью лекарств, которые в значительно количестве производятся белорусскими фармзаводами. При этом Ходжаев отметил, что 62% производимых в Республике Беларусь лекарственных препаратов не стоят больше 2 долларов в эквиваленте. А из этого объема 32% лекарств и вовсе стоят меньше одного доллара.