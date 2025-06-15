Министр здравоохранения: 62% белорусских лекарств стоят меньше 2 долларов

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 62% белорусских лекарств стоят меньше двух долларов. Об этом министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев рассказал в интервью на «Первом информационном».
В частности, говоря о законодательстве, связанном с контролем над ценами, глава Минздрава обратил внимание на контроль за стоимостью лекарств, которые в значительно количестве производятся белорусскими фармзаводами. При этом Ходжаев отметил, что 62% производимых в Республике Беларусь лекарственных препаратов не стоят больше 2 долларов в эквиваленте. А из этого объема 32% лекарств и вовсе стоят меньше одного доллара.
— Поэтому убежден что мы должны работать над тем, чтобы ассортимент продукции, которая производится в нашей стране, которая является качественной и безопасной в первую очередь могла быть доступна широким слоям населения, — прокомментировал глава Минздрава.
Еще Ходжаев заметил, что эту задачу уже решают на системном уровне. В качестве примера он напомнил, что в республике в небольшие населенные пункты доставляются лекарства. И таким образом не белорусы идут к аптеке, а аптека в формате передвижного мобильного комплекса, выполняющего функцию передвижного ФАПа, приезжает к людям.
Между тем 15 июня президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к медикам Беларуси, сказав о доступности оказания медпомощи.
Также Александр Лукашенко посоветовал есть только запеченную картошку и пюре, чтобы не толстеть.
Тем временем суставы и позвоночник лечат с помощью стволовых клеток в Беларуси: показания, как делают операции, цены, отсутствие риска онкологии.