Гавриил и Навия: в омском ЗАГСе назвали редкие имена новорожденных

Среди экзотических в Омской области — имена с библейскими и арабскими корнями. Так, в число редких мужских имен в регионе попали Гавриил, Акрам, Мирлан, Рихард и некогда достаточно распространенное имя Валентин. Девочек в Омской области называли Навия, Алия, Мухаббат, Азель, Изабэла.