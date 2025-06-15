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Гавриил и Навия: в омском ЗАГСе назвали редкие имена новорожденных

В Омской области детей называют редкими библейскими и восточными именами.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Портал ЗАГС обновил информацию об именах, которыми называют своих новорожденных детей россияне. В списке — самые распространенные и самые редкие имена.

Среди экзотических в Омской области — имена с библейскими и арабскими корнями. Так, в число редких мужских имен в регионе попали Гавриил, Акрам, Мирлан, Рихард и некогда достаточно распространенное имя Валентин. Девочек в Омской области называли Навия, Алия, Мухаббат, Азель, Изабэла.

Самыми популярными именами в Омской области стали Михаил (так названы 143 мальчика), Артем (137), Александр (126), Роман (117) и Матвей (105). У девочек лидируют Ева (129), София (122), Анна (111) и Мария (101).