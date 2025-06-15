Девочку, потерявшуюся в одном из СНТ Красноярска, нашли в 6 километрах

Экстренное сообщение о пропаже двухлетней девочки поступило сегодня в дежурную часть полиции. Ребенок исчез из дома, расположенного в Емельяновском районе, в СНТ «Надежда» — 3-й Лог.
Немедленно были задействованы все силы емельяновской полиции. К поискам также присоединились волонтеры, которые активно включились в операцию по розыску пропавшего ребенка.
Счастливый финал произошел благодаря слаженной работе спасателей и неравнодушных граждан. Девочку обнаружили в шести километрах от населенного пункта. Медики осмотрели ребенка — его жизни и здоровью ничего не угрожает.