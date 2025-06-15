В Самаре снесут 11 аварийных домов в 4 районах за 8,15 млн рублей

В Самаре снесут 11 аварийных домов за 8 млн рублей.
В департаменте управления имуществом Самары ищут компанию, которая займется демонтажем 11 проблемных домов.
Аукцион стартует с 8,15 миллионов рублей. Победитель тендера выявится 18 июня.
Фирма-подрядчик должна будет снести 11 аварийных домов в четырех районах областной столицы.
Под снос пойдут следующие строения:
Ранее мы писали о том, что в Самаре будут восстанавливать 6 объектов культурного наследия. Уже сейчас идет ремонт фасада готического дома на улице Алексея Толстого, 30.
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